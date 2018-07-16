Курс доллара снизится после повышения учетной ставки до 17,5%

На ближайшей неделе аналитики ожидают незначительного снижения курса доллара за счет решения Нацбанка поднять учетную ставку до 17,5%. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам аналитика, за минувшую неделю курс покупки в банках доллара к гривне не изменился, на других сегментах валютного рынка он снизился на 0,2-0,8%.

Так, на прошлой неделе официальный курс доллара США снизился с 26,43 грн до 26,23 грн, или на 0,8%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, за это же время снизился с 26,32 грн до 26,23 грн, или на 0,3%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 26,11/26,36 до 26,11/26,32.

Таким образом, покупка не изменилась, а продажа снизилась на 0,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8%, что свидетельствует о стабилизации наличного рынка валюты.

Ранее в пятницу глава Нацбанка Яков Смолий отметил, что после урегулирования закона об Антикоррупционном суде и вопроса относительно пересмотра тарифов на газ возможен приезд миссии МВФ. В НБУ также напомнили, что в 2018 году Украина должна получить около 2 млрд долларов от МВФ.

"На этой неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне, в частности, благодаря решению НБУ поднять учетную ставку с 17% до 17,5%. К концу следующей недели безналичный доллар будет торговаться вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 26,1/26,3 грн", - подчеркнул Вадим Иосуб.

Напомним, сегодня утром курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии снизился до 26,23 грн/доллар.