Курс долара знизиться після підвищення облікової ставки до 17,5%

Найближчого тижня аналітики очікують на незначне зниження курсу долара за рахунок рішення Нацбанку підняти облікову ставку до 17,5%. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

За словами аналітика, за минулий тиждень курс купівлі долара в банках до гривні не змінився, на інших сегментах валютного ринку він знизився на 0,2-0,8%.

Так, минулого тижня офіційний курс долара США знизився з 26,43 грн до 26,23 грн, або на 0,8%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними НБУ, за цей же час знизився з 26,32 грн до 26,23 грн, або на 0,3%. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,11/26,36 до 26,11/26,32.

Таким чином, покупка не змінилася, а продаж знизився на 0,2%. При цьому спред між середнім продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,8%, що свідчить про стабілізацію готівкового ринку валюти.

Раніше в п'ятницю глава Нацбанку Яків Смолій зазначив, що після врегулювання закону про Антикорупційний суд та питання щодо перегляду тарифів на газ можливий приїзд місії МВФ. В НБУ також нагадали, що в 2018 році Україна має отримати близько 2 млрд доларів від МВФ.

"Цього тижня ми очікуємо на незначне зниження курсу долара до гривні, зокрема, завдяки рішенню НБУ підняти облікову ставку з 17% до 17,5%. До кінця наступного тижня безготівковий долар буде торгуватися поблизу 26,2 грн, а готівковий долар у банках до кінця тижня може котируватися близько 26,1/26,3 грн", - підкреслив Вадим Іосуб.

Нагадаємо, сьогодні вранці курс долара на міжбанку у продажу 16 липня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії знизився до 26,23 грн/долар.