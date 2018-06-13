Аналитики ожидают незначительного снижения курса доллара на этой неделе

Доллар в банках будет торговаться по 25,9/26,1 гривны за доллар

На ближайшую неделю аналитики ожидают незначительного падения курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

"Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,1 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 гривен", - сказал он.

Аналитик отметил, что на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено, курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на остальных сегментах он снизился на 0,1-0,3%.

"Среднесрочно безналичный доллар остается в "боковике", в диапазоне 26,0-26,4гривен", - сказал эксперт.

НБУ упростит проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют благодаря изменениям в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

В частности, упрощается оформление банками операций по обмену валют. Банки получат возможность хранить свой экземпляр квитанции по совершенным операциям в электронной форме, а при согласии клиента – не оформлять и ему бумажный документ. Кроме того, банки не будут требовать подпись клиента на квитанции, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. гривен. Еще одно новшество – НБУ банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

Напомним, Национальный банк Украины внес изменения в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, а также порядок ведения книг учета расчетных операций.