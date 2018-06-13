Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Аналитики ожидают незначительного снижения курса доллара на этой неделе

НовостиФинансы    13.06.2018 - 15:58
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Доллар в банках будет торговаться по 25,9/26,1 гривны за доллар

На ближайшую неделю аналитики ожидают незначительного падения курса доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

"Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,1 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,9/26,1 гривен", - сказал он.

Аналитик отметил, что на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено, курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на остальных сегментах он снизился на 0,1-0,3%.

"Среднесрочно безналичный доллар остается в "боковике", в диапазоне 26,0-26,4гривен", - сказал эксперт.

НБУ упростит проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют благодаря изменениям в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

В частности, упрощается оформление банками операций по обмену валют. Банки получат возможность хранить свой экземпляр квитанции по совершенным операциям в электронной форме, а при согласии клиента – не оформлять и ему бумажный документ. Кроме того, банки не будут требовать подпись клиента на квитанции, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. гривен. Еще одно новшество – НБУ банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

Напомним, Национальный банк Украины внес изменения в порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине, а также порядок ведения книг учета расчетных операций.

Наличный курс доллара в продаже сохранился на уровне до 26,12 гривны/доллар НБУ на 13 июня укрепил курс гривны до 26,08 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Курс доллара, аналитики, прогноз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь