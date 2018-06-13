Аналітики очікують незначного зниження курсу долара на цьому тижні

Долар у банках буде торгуватися за 25,9/26,1 гривні за долар

На найближчий тиждень аналітики очікують незначного падіння курсу долара. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Вадим Иосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

"Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,1 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,9/26,1 гривень", - сказав він.

Аналітик зазначив, що на минулому тижні, з минулої середи, долар до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано, курс купівлі готівкового долара незначно виріс, на інших сегментах він знизився на 0,1-0,3%.

"Середньостроково безготівковий долар залишається в "боковику", в діапазоні 26,0-26,4 гривень", - сказав експерт.

НБУ спростить проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют завдяки змінам в Інструкцію про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

зокрема, спрощується оформлення банками операцій з обміну валют. Банки отримають можливість зберігати свій примірник квитанції за здійсненими операціями в електронній формі, а за згодою клієнта – не оформляти і йому паперовий документ. Крім того, банки не будуть вимагати підпису клієнта на квитанції, якщо сума валютно-обмінної операції буде менше 150 тис. гривень. Ще одне нововведення – НБУ банк надає можливість банкам і фінансовим установам здійснювати валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

Нагадаємо, Національний банк України вніс зміни в порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, а також порядок ведення книг обліку розрахункових операцій.