Аналитики оценили влияние ставки НБУ на курс доллара

Снижение учетной ставки Национального банка с 13 марта до 10% вряд ли окажет существенное влияние на валютный рынок Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, удешевление гривневого ресурса в результате снижения ставки могло бы усилить темпы снижения валюты. И по практике развитых стран, а также по примеру стран Западной Европы, снижение процентных ставок приводит к снижению курса национальной валюты.

"Но тут есть одна поправка. Эта закономерность работает только для стран с развитым рынком кредитов, чего в Украине нет. Поэтому, по факту снижение процентных ставок для нашей страны не сформирует давление на нашу валюту", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года. Таким образом НБУ продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии РБК-Украина сказала, что снижение ставки окажет влияние на валютный рынок, усилив давление на курс гривны. "Сейчас НБУ одной рукой удерживает курс через валютные интервенции, сглаживая валютные колебания, а другой рукой понижает ставку, делая гривну более дешевой. Это два разнонаправленных движения. Сейчас было бы разумнее отказаться от понижения ставки, поскольку из-за девальвации инфляция вполне может подскочить", - допускает Репко.