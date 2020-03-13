Аналітики оцінили вплив ставки НБУ на курс долара

Зниження облікової ставки Національного банку з 13 березня до 10% навряд чи матиме істотний вплив на валютний ринок України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, здешевлення гривневого ресурсу в результаті зниження ставки могло б посилити темпи зниження валюти. І з практики розвинених країн, а також за прикладом країн Західної Європи, зниження процентних ставок призводить до зниження курсу національної валюти.

"Але тут є одна поправка. Ця закономірність працює тільки для країн з розвиненим ринком кредитів, чого в Україні немає. Тому, за фактом зниження процентних ставок для нашої країни не сформує тиск на нашу валюту", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року. Таким чином НБУ продовжує пом'якшення монетарної політики, щоб компенсувати охолодження світової економіки і підтримати економічне зростання в Україні.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко в коментарі РБК-Україна сказала, що зниження ставки вплине на валютний ринок, посиливши тиск на курс гривні. "Зараз НБУ однією рукою утримує курс через валютні інтервенції, згладжуючи валютні коливання, а іншою рукою знижує ставку, роблячи гривню більш дешевою. Це два різноспрямованих рухи. Зараз було б розумніше відмовитися від зниження ставки, оскільки через девальвацію інфляція цілком може підскочити", - припускає Репко.