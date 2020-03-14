Аналітики назвали причини зростання курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повномасштабна фінансова криза через коронавірус призвела до девальвації валют країн, що розививаються

У зростанні курсу долара до гривні, що спостерігався протягом останнього тижня, немає нічого специфічного, пов'язаного саме з гривнею або з українською економікою. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, у світі розгорілася повномасштабна фінансова криза, пов'язана з пандемією коронавірусу. У четвер більшість світових бірж пережили максимальне денне падіння більш ніж за 30 років, такого одномоментного зниження ринки не бачили навіть під час Великої рецесії 2008 року.

"На такому тлі капітали біжать в першу чергу з ринків, що розвиваються, під ударом опинилися всі валюти країн, що розвиваються", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Зазначимо, НБУ продає валюту на міжбанківському ринку, при цьому не змінюючи тренд, а лише згладжуючи надмірні коливання. Протягом тижня офіційний курс долара до гривні виріс на 4,7% - з 24,92 до 26,09 грн/долар.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій, український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. За його словами, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.