Аналитики назвали причины падения курса доллара до 24 гривен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Валюту продают как покупатели ОВГЗ, так и другие компании

Аукцион Министерства финансов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 24 сентября, оказал влияние на падение курса доллара до 24 грн/доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, объем привлеченных средств на аукционе (13,2 млрд грн) - достаточно крупный для украинского рынка, но не рекордный. Рекорд был установлен 30 июля, когда Минфин разместил на аукционе облигации номиналом 16,3 млрд грн и привлек фактически при этом 17,2 млрд грн.

Однако, по мнению аналитика Альпари, приток средств нерезидентов под покупку ОВГЗ - важный, но не единственный фактор укрепления гривны.

По его словам, об этом свидетельствуют торги на межбанке 25 сентября.

"На следующий день после аукциона доллар в начале торгов продолжил свое снижение до 24,04/24,06. И хотя после полудня курс поднялся до 24,13/24,17, цифры свидетельствуют, что в первой половине дня на рынке присутствовали крупные продавцы валюты, никак не связанные с покупкой гособлигаций", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 25 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек до 24,07 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 26,46 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,06 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 24 сентября (24,20 гривен за доллар).