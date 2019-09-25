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Аналітики назвали причини падіння курсу долара до 24 гривень

Новини » Економіка    25.09.2019 - 15:13
Аналітики назвали причини падіння курсу долара до 24 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валюту продають як покупці ОВДП, так і інші компанії

Аукціон Міністерства фінансів з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), проведений 24 вересня, вплинув на падіння курсу долара до 24 грн/долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Иосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, обсяг залучених коштів на аукціоні (13,2 млрд грн) - досить великий для українського ринку, але не рекордний. Рекорд був встановлений 30 липня, коли Мінфін розмістив на аукціоні облігації номіналом 16,3 млрд грн і залучив фактично при цьому 17,2 млрд грн.

Однак, на думку аналітика Альпарі, приплив коштів нерезидентів під купівлю ОВДП - важливий, але не єдиний чинник зміцнення гривні.

За його словами, про це свідчать торги на міжбанку 25 вересня.

"На наступний день після аукціону долар на початку торгів продовжив своє зниження до 24,04/24,06. І хоча після полудня курс піднявся до 24,13/24,17, цифри свідчать, що в першій половині дня на ринку були присутні великі продавці валюти, ніяк не пов'язані з купівлею держоблігацій", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 26,46 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на мінімальному значенні в 2019 році - 24,06 гривень за долар, знизивши його порівняно з 24 вересня (24,20 гривень за долар).

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Теми: Курс долара
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