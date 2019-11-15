ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аналитики назвали причины падения курса доллара на этой неделе

Новости » Финансы     15.11.2019 - 14:58
Аналитики назвали причины падения курса доллара на этой неделе
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Укреплению гривны способствуют фундаментальные факторы

Кроме фундаментальных факторов на снижение курса доллара к гривне на этой неделе повлияли принятие бюджета и повышение шансов на кредит МВФ. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, курс доллара держался стабильным, около 24,5 грн, с прошлой пятницы по вторник, 12 ноября. Начиная со среды, уже после проведения аукциона по размещению ОВГЗ, гривна вернулась к укреплению.

"Это важное свидетельство того, что спрос нерезидентов на гособлигации - далеко не единственный фактор укрепления гривны, оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер", - сказал Иосуб.

Из важнейших благоприятных событий последнего времени аналитик отметил своевременное принятие бюджета, принятый в первом чтении закон о рынке земли и планы правительства по приватизации на следующий год.

"В совокупности они серьезно повышают шансы на достижение нового соглашения с МВФ и получение кредита", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 14 ноября миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.

Напомним, 14 ноября Верховная рада одобрила госбюджет на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар и 27,5 грн/доллар на конец года.

Курс доллара упал до уровня 24,20 гривен Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь