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Аналітики назвали причини падіння курсу долара на цьому тижні

Новини » Фінанси     15.11.2019 - 14:58
Аналітики назвали причини падіння курсу долара на цьому тижні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміцнення гривні сприяють фундаментальні фактори

Крім фундаментальних факторів на зниження курсу долара до гривні на цьому тижні вплинули прийняття бюджету і підвищення шансів на кредит МВФ. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, курс долара тримався стабільним, близько 24,5 грн, з минулої п'ятниці до понеділка, 12 листопада. Починаючи з середи, вже після проведення аукціону з розміщення ОВДП, гривня повернулася до зміцнення.

"Це важливе свідчення того, що попит нерезидентів на держоблігації - далеко не єдиний фактор зміцнення гривні, воно носить не спекулятивний, а фундаментальний характер", - сказав Іосуб.

З найважливіших сприятливих подій останнього часу аналітик зазначив своєчасне прийняття бюджету, прийнятий в першому читанні закон про ринок землі і плани уряду щодо приватизації на наступний рік.

"У сукупності вони серйозно підвищують шанси на досягнення нової угоди з МВФ і отримання кредиту", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада місія Міжнародного валютного фонду прибула в Київ. Місія продовжить обговорення з владою України параметри нової програми.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада схвалила держбюджету на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.

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Теми: Курс долара
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