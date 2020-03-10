Аналитики назвали причину резкого скачка курса доллара

Резкий рост курса доллара к гривне во вторник, 10 марта, это запоздалая реакция внутреннего рынка Украины на динамику, которая формируется на внешних рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари

Как отметил аналитик, потенциал роста курса доллара был продиктован в том числе перестановками в правительстве в Украины, которые были в конце прошлой недели.

"В текущих условиях Национальный банк сдерживает ситуацию и панику. В случае ухудшения ситуации в мире мы имеем все шансы увидеть более существенное падение гривны", сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро.

Напомним, 10 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос в продаже на 34 копейки до 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 42 копейки - до 28,80 гривны за евро.

Отметим, по прогнозу аналитиков, до конца недели из-за паники на мировых рынках курс доллара может подняться до 26 гривен за доллар.