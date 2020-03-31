Аналитики назвали причину падения курса доллара

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Принятые Радой законы обвалили курс доллара

Резкое снижение курса доллара к гривне на межбанковском валютном рынке 31 марта напрямую связано с принятием Верховной радой закона о рынке земли и "антиколомойского" законопроекта в первом чтении. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Снижение курса на межбанке напрямую связано с принятием законов (контрольных точек от МВФ). По факту с открытия межбанк сразу упал на 50 копеек из-за того, что многие отправляли заявки до открытия рынка, узнав новость о принятии законов", - сообщил он.

Кроме того, обвал усилился в связи с тем, что в последние дни НБУ не выходит на рынок с интервенциями и не регулирует курс, рассказал аналитик.

"В дальнейшем курс будет стабилизирован на текущих отметках, и ожидать стремительного падения до 26 не стоит", - добавил он.

Пархоменко напомнил, что принятие двух законов является основным требованием со стороны МВФ и в данный момент их реализация открывает двери для выделения транша.

Однако, по его словам, Украине нужно спешить, ведь в данный момент, по заявлению МВФ, очень много стран обращаются за помощью.

"А МВФ это не бездонный мешок с деньгами, и в краткосрочном моменте может не хватить для всех ликвидности", - подчеркнул он.

По его словам, если Рада будет затягивать принятие решений, "мы можем оказаться в конце очереди, и получить деньги значительно позже".

Напомним, 31 марта межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 27,85 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 41 копейку до 31,15 гривен за евро. Однако к 12:00 курс упал до 27,53-27,57 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.