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Аналітики назвали причину падіння курсу долара

Новини » Фінансова криза 2020     31.03.2020 - 15:28
Аналітики назвали причину падіння курсу долара
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ухвалені Радою закони обвалили курс долара

Різке зниження курсу долара до гривні на міжбанківському валютному ринку 31 березня безпосередньо пов'язане з прийняттям Верховною радою закону про ринок землі та "антиколомойського" законопроекту в першому читанні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Зниження курсу на міжбанку безпосередньо пов'язане з прийняттям законів (контрольних точок від МВФ). За фактом з відкриття міжбанк відразу впав на 50 копійок через те, що багато хто відправляв заявки до відкриття ринку, дізнавшись новину про ухвалення законів", - повідомив він.

Крім того, обвал посилився у зв'язку з тим, що в останні дні НБУ не виходить на ринок з інтервенціями і не регулює курс, розповів аналітик.

"Надалі курс буде стабілізовано на поточних рівнях, і очікувати стрімкого падіння до 26 не варто", - додав він.

Пархоменко нагадав, що прийняття двох законів є основною вимогою з боку МВФ і в даний момент їх реалізація відкриває двері для виділення траншу.

Однак, за його словами, Україні потрібно поспішати, адже в даний момент, за заявою МВФ, дуже багато країн звертаються за допомогою.

"А МВФ це не бездонний мішок з грошима, і в короткостроковому моменті може не вистачити для всіх ліквідності", - підкреслив він.

За його словами, якщо Рада буде затягувати прийняття рішень, "ми можемо опинитися в кінці черги, і отримати гроші значно пізніше".

Нагадаємо, 31 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 28 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,78 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 41 копійку до 31,15 гривень за євро. Однак до 12:00 курс впав до 27,53-27,57 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

Різке зниження: що відбувається з курсом долара 31 березня Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки
Теми: Курс долара
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