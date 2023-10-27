Аналітики назвали передумови для пом'якшення валютних обмежень

В ньому зазначається, що Dragon Capital очікує від міжнародних партнерів подальшої фінансової підтримки України і що вони під егідою МВФ консолідують $40 млрд прямої бюджетної допомоги наступного року.

"Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення, та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році. Це дозволить Нацбанку продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження", - наголосили в інвестиційній компанії.

Водночас аналітики підкреслили, що обсяги і темпи надходження іноземного фінансування залишаються ключовими факторами ризику для економіки України.

"Значне зниження фінансової допомоги у 2024 році чи тривала затримка з надходженням фінансування може підважити макроекономічну стабільність, хоча накопичений запас міцності, зокрема у вигляді рекордно високих резерві НБУ, дозволить певний час втримувати ситуацію під контролем", - підсумували в повідомленні.

Валютна лібералізація

З початком війни НБУ запровадив низку валютних обмежень як для громадян, так і для підприємств.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк України вважає своєю головною задачею забезпечення стабільного курсу гривні. За його словами, НБУ робить кроки для того, щоб розпочати валютну лібералізацію та повернутися до більш гнучкого курсу гривні до долара та інфляційного таргетування.

НБУ ухвалить рішення про перехід до більшої гнучкості обмінного курсу лише тоді, коли будуть забезпечені необхідні передумови. Пишний сказав, що такі умови поки що формуються.