ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аналітики назвали курс долара наприкінці року

Новини » Фінанси    21.09.2019 - 08:20
Аналітики назвали курс долара наприкінці року
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара, швидше за все, продовжить знижуватися

Курс гривні до долара до кінця 2019 року буде формуватися під впливом припливу коштів для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, до кінця року очікується ще більше 10 аукціонів з розміщення ОВДП, на яких і буде формуватися основний приплив коштів на міжбанк.

"Таким чином, курс може досягти позначки в 24,00 за долар", - вважає він.

У той же час, вважає Пархоменко, якщо в цей період з'являться фактори, які можуть зупинити або поглинути цей потік, зміцнення курсу гривні буде сповільнене.

Таким факторами можуть виступити:

  • Настання холодів, що збільшить попит на газ. Це потягне за собою додатковий попит на іноземну ліквідність. В парі з невдалими переговорами про транзит газу це може викликати зниження запасів нашого газу, який потрібен для підтримання труби в робочому стані, що може тиснути на гривню.
  • Невдалі переговори з МВФ, що викличе відтік коштів з наших паперів і зупинить приплив нових і в свою чергу знизить темпи зміцнення гривні на ринку.

"З урахуванням цих чинників, гривня може зупинитися і на поточних рівнях, але їх реалізація поки що малоймовірна", - вважає аналітик.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 24,61 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 24,38 гривень за долар.

Аналітики вважають, що на даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації.

Курс долара впав до мінімуму з січня 2016 року Курс долара опустився до нового мінімуму
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся