Аналітики назвали курс долара наприкінці року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара, швидше за все, продовжить знижуватися

Курс гривні до долара до кінця 2019 року буде формуватися під впливом припливу коштів для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, до кінця року очікується ще більше 10 аукціонів з розміщення ОВДП, на яких і буде формуватися основний приплив коштів на міжбанк.

"Таким чином, курс може досягти позначки в 24,00 за долар", - вважає він.

У той же час, вважає Пархоменко, якщо в цей період з'являться фактори, які можуть зупинити або поглинути цей потік, зміцнення курсу гривні буде сповільнене.

Таким факторами можуть виступити:

Настання холодів, що збільшить попит на газ. Це потягне за собою додатковий попит на іноземну ліквідність. В парі з невдалими переговорами про транзит газу це може викликати зниження запасів нашого газу, який потрібен для підтримання труби в робочому стані, що може тиснути на гривню.

Невдалі переговори з МВФ, що викличе відтік коштів з наших паперів і зупинить приплив нових і в свою чергу знизить темпи зміцнення гривні на ринку.

"З урахуванням цих чинників, гривня може зупинитися і на поточних рівнях, але їх реалізація поки що малоймовірна", - вважає аналітик.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня - 24,61 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) - 24,38 гривень за долар.

Аналітики вважають, що на даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації.