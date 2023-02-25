Аналітики ISW пояснили, чому Путін ніяк не коментував роковини вторгнення Росії в Україну

Аналітики пояснили, що диктатор промовчав через те

Однак, як зазначають у звіті, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ "переможе у війні", та повторив, що "для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

"Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - вказує ISW.

Водночас фахівці пишуть, що натомість роковини вторгнення прокоментував російський військовий злочинець Ігор Гіркін, який назвав вислови Медведєва маячнею.

Терорист підкреслив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: