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Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения России в Украину

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремлевский диктатор Владимир Путин, несмотря на неоднократные публичные выступления, в течение последних дней не сделал ни одного заявления по поводу годовщины вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики объяснили, что диктатор промолчал из-за

Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне", и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", - указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщину вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

Ключевые выводы Института изучения войны:

  • Российский источник воспользовался обнародованием Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы ложно изобразить КНР как страну, поддерживающую войну РФ против Украины.
  • Американская разведка продолжает считать, что Китай серьезно рассматривает возможность оказания летальной помощи России на фоне постоянного давления западных санкционных режимов на российскую оборонно-промышленную базу.
  • Правительства западных стран 24 февраля выступили с разнообразными заявлениями о предоставлении военной помощи Украине.
  • Кремль усилил информационную подготовку к возможной операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье (Молдова).
  • Оккупанты продолжили наземные атаки северо-западнее Сватового и близ Кременной.
  • Российские источники подтвердили, что войска РФ разделили отдельные формирования воздушно-десантных войск по меньшей мере по двум направлениям наступления.
  • Захватчики получили незначительные территориальные достижения вокруг Бахмута и продолжили наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Украинские чиновники предполагают, что российские войска могут чувствовать себя незащищенными на левом берегу Херсонской области.
  • Власти РФ продолжают меры по расширению численности российских миротворцев.
  • Российские источники, вероятно, пытались переложить вину за скандалы, связанные с командирами квазиреспублики "ДНР", на российских военных.
  • Украинские партизаны, вероятно, взорвали участок железной дороги возле Почтового (Крым)

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Война России против Украины