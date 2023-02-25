Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения России в Украину

Аналитики объяснили, что диктатор промолчал из-за

Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне", и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", - указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщину вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

Ключевые выводы Института изучения войны: