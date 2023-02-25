Аналітики ISW пояснили, чому Путін ніяк не коментував роковини вторгнення Росії в Україну

Кремлівський диктатор Володимир Путін, попри неоднаразові публічні виступи протягом останніх днів, не зробив жодної заяви з приводу роковин вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пояснили, що диктатор промовчав через те , що Росія не змогла досягти жодної із оголошених цілей, а також не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Однак, як зазначають у звіті, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ "переможе у війні", та повторив, що "для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".

"Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - вказує ISW.

Водночас фахівці пишуть, що натомість роковини вторгнення прокоментував російський військовий злочинець Ігор Гіркін, який назвав вислови Медведєва маячнею.

Терорист підкреслив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.

Ключові висновки Інституту вивчення війни: