Аналітики ISW пояснили, чому Путін ніяк не коментував роковини вторгнення Росії в Україну
Кремлівський диктатор Володимир Путін, попри неоднаразові публічні виступи протягом останніх днів, не зробив жодної заяви з приводу роковин вторгнення РФ на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пояснили, що диктатор промовчав через те, що Росія не змогла досягти жодної із оголошених цілей, а також не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року.
Однак, як зазначають у звіті, заступник голови російської ради безпеки Дмитро Медведєв провокаційно висловився про те, що РФ "переможе у війні", та повторив, що "для досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі".
"Слова Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі, навіть не зважаючи на те, що він не може запропонувати російському народові жодних значущих успіхів після року дорогої війни в Україні", - вказує ISW.
Водночас фахівці пишуть, що натомість роковини вторгнення прокоментував російський військовий злочинець Ігор Гіркін, який назвав вислови Медведєва маячнею.
Терорист підкреслив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку, використовуючи невмотивовані російські війська, відсутнє громадянське суспільство та потужне промивання мізків.
Ключові висновки Інституту вивчення війни:
- Російське джерело скористалося оприлюдненням Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб неправдиво зобразити КНР як країну, що підтримує війну РФ проти України.
- Американська розвідка продовжує вважати, що Китай серйозно розглядає можливість надання летальної допомоги Росії на тлі постійного тиску західних санкційних режимів на російську оборонно-промислову базу.
- Уряди західних країн 24 лютого виступили з різноманітними заявами щодо надання військової допомоги Україні.
- Кремль посилив інформаційну підготовку до можливої операції під чужим прапором в окупованому Придністров'ї (Молдова).
- Окупанти продовжили наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної.
- Російські джерела підтвердили, що війська РФ розділили окремі формування повітряно-десантних військ щонайменше на двох напрямках наступу.
- Загарбники здобули незначні територіальні здобутки навколо Бахмута і продовжили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Українські посадовці припускають, що російські війська можуть відчувати себе незахищеними на лівому березі Херсонської області.
- Влада РФ продовжує заходи з розширення чисельності російських миротворців.
- Російські джерела, ймовірно, намагалися перекласти провину за скандали, пов'язані з командирами квазіреспубліки "ДНР", на російських військових.
- Українські партизани, ймовірно, підірвали ділянку залізниці біля Поштового (Крим).
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