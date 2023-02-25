Аналитики ISW объяснили, почему Путин никак не комментировал годовщину вторжения России в Украину

Кремлевский диктатор Владимир Путин, несмотря на неоднократные публичные выступления, в течение последних дней не сделал ни одного заявления по поводу годовщины вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики объяснили, что диктатор промолчал из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из объявленных целей, а также не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Однако, как отмечают в отчете, заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев провокационно высказался о том, что РФ "победит в войне", и повторил, что "для достижения своих целей жизненно важно отодвинуть границы как можно дальше, даже если это границы Польши".

"Слова Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели, даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу никаких значительных успехов после года дорогостоящей войны в Украине", - указывает ISW.

В то же время специалисты пишут, что вместо годовщину вторжения прокомментировал российский военный преступник Игорь Гиркин, который назвал высказывания Медведева бредом.

Террорист подчеркнул, что очень тяжело победить государство, получающее внешнюю поддержку, используя немотивированные российские войска, отсутствующее гражданское общество и мощную промывку мозгов.

Ключевые выводы Института изучения войны: