Аналітики ISW назвали тактику Кремля щодо примусу України до переговорів

Кремль продовжить концентрувати своє невдоволення за кордоном та ігнорувати Україну як суверенну державу, підтримуючи поточні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб змусити Захід піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Кремль зазвичай зображує Україну пішки Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб.
Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.
На їхню думку, Кремль постійно зображатиме українських чиновників як тих, хто непотрібно затягує війну, водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий світ з Україною для того, щоб підготувати новий напад.
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