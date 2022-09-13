Аналитики ISW говорят, что РФ не в состоянии укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом

Аналитики отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако захватчики обеспокоены, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, предположительно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", - пишут в ISW.

Оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.