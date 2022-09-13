Аналітики ISW кажуть, що РФ не в стані зміцнити нову лінію фронту після провалу під Харковом

Після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області російські окупанти не мають сили для зміцнення нової лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наразі тривають активні бої за Лиман. Однак загарбники переймаються, що Збройні сили України форсуватимуть Сіверський Донець.

"Війська РФ, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямполь, бо вважають, що вона буде потенційною ціллю для українського наступу", - пишуть в ISW.

Окупанти не в стані зміцнити нову лінію фронту й активно покидають східну частину Харківської області для передислокації на інші напрямки, наприклад, у південно-західну частину Донецької області.

"Це свідчить про те, що російське командування не надає першочергової ваги для зміцнення вразливих позицій на схід від річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.