Аналітики Gazeta.Lviv дослідили ефективність КРАІЛ та доречність ліквідації національного регулятора

Влітку 2022 року сфера азартних ігор перейшла у відомство Міністерства цифрової трансформації. За останні кілька місяців керівником Мінцифри Михайлом Федоровим було озвучено перелік напрямів, які будуть реформовані в першу чергу. Найбільшу кількість обговорень викликала пропозиція ліквідувати національного регулятора, тобто Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Аналітики порталу Gazeta.Lviv вирішили також дослідити питання ефективності державного інституту та доцільності його ліквідації.

Місце КРАІЛ в системі державного управління

Ефективність роботи національного регулятора можна оцінити шляхом зіставлення витрат на його утримання та бюджетних надходжень від підзвітних йому учасників ринку. Топ казино, які отримали ліцензію КРАІЛ, перераховують до бюджету на порядок більші суми, ніж передбачені видатки на фінансування діяльності Комісії.

Так, план фінансових надходжень від гральної індустрії у 2022 році було виконано на 98%. До бюджету надійшло понад 1,166 млрд, і це в умовах повномасштабної війни та масового закриття гральних закладів в перші місяці минулого року. Сфера змогла зберегти себе завдяки активному розвитку онлайн-гемблінгу. Пропонуючи гравцям бездепозитні бонуси за реєстрацію та інші подібні заохочення, операторам вдалось зберегти інтерес до індустрії та продовжити працювати.

Що стосується витрат на утримання КРАІЛ, то розмір надходжень перевищує їх на 94%. Крім того, з кожним роком сума видатків зменшується. Подібне скорочення фінансування - результат кардинального перегляду статей видатків на утримання органів державної влади. Особливо це актуально в умовах воєнного стану та необхідності тотальної економії.

У 2022 році на утримання КРАІЛ з державного бюджету було виділено 101,7 млн. грн, на 2023 рік передбачено всього 86,8 млн. грн. З них: 60,94 млн. грн. – на виплату заробітної плати співробітникам національного регулятора, а 2,1 млн. грн. – на оплату комунальних послуг відомством.

Оскільки регулятивна діяльність повинна бути спрямована на збільшення прибутковості держави, можна сказати, що регулятор азартних ігор повністю справляється з цією задачею. Крім того, за два роки КРАІЛ змогла виробити ефективний діалог з бізнесом. Тому питання ліквідації відомства, запропоноване керівником Мінцифри, наразі є доволі спірним.