Аналитики Gazeta.Lviv исследовали эффективность КРАИЛ и уместность ликвидации национального регулятора

Летом 2022 года сфера азартных игр перешла в ведомство Министерства цифровой трансформации. За последние несколько месяцев руководителем Минцифры Михаилом Федоровым был озвучен перечень направлений, которые будут реформированы в первую очередь. Наибольшее количество обсуждений вызвало предложение ликвидировать национального регулятора, то есть Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Аналитики портала Gazeta.Lviv решили также исследовать вопрос эффективности государственного института и целесообразность его ликвидации.

Место КРАИЛ в системе государственного управления

Эффективность работы национального регулятора можно оценить путем сопоставления расходов на его содержание и бюджетных поступлений от подотчетных ему участников рынка. Топ казино, получившие лицензию КРАИЛ, перечисляют в бюджет на порядок большие суммы, чем предусмотренные расходы на финансирование деятельности Комиссии.

Так, план финансовых поступлений от игорной индустрии в 2022 году был выполнен на 98%. В бюджет поступило более 1,166 млрд, и это в условиях полномасштабной войны и массового закрытия игорных заведений в первые месяцы прошлого года. Сфера смогла сохранить себя благодаря активному развитию онлайн-гемблинга. Предлагая игрокам бездепозитные бонусы за регистрацию и другие подобные поощрения, операторам удалось сохранить интерес к индустрии и продолжить работать.

Что касается расходов на содержание КРАИЛ, то размер поступлений превышает их на 94%. Кроме того, с каждым годом сумма расходов уменьшается. Подобное сокращение финансирования - результат кардинального пересмотра статей расходов на содержание органов государственной власти. Особенно это актуально в условиях военного положения и необходимости тотальной экономии.

В 2022 году на содержание КРАИЛ из государственного бюджета было выделено 101,7 млн. грн, на 2023 год предусмотрено всего 86,8 млн. грн. Из них: 60,94 млн. грн. - на выплату заработной платы сотрудникам национального регулятора, а 2,1 млн. грн. - на оплату коммунальных услуг ведомством.

Поскольку регулятивная деятельность должна быть направлена на увеличение прибыльности государства, можно сказать, что регулятор азартных игр полностью справляется с этой задачей. Кроме того, за два года КРАИЛ смогла выработать эффективный диалог с бизнесом. Поэтому вопрос ликвидации ведомства, предложенный руководителем Минцифры, пока является довольно спорным.