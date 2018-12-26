Аналитики дали прогноз курса доллара на новогодние праздники

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара будет падать по отношению к гривне

На ближайшей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4грн", - сообщил он.

Как отметил аналитик, длинные выходные с учетом Рождества, вопреки некоторым опасениям, принесли рынку не отложенный спрос на валюту, а наоборот, отложенное предложение, гривна в среду продолжила укрепление.

"Подобную тенденцию мы ожидаем в оставшиеся рабочие дни уходящего года, и первый рабочий день следующего", - добавил он.

Аналитик Альпари отметил, что на минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,5%.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,85 грн до 27,43 грн (-1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,64/27,66 до 27,23/27,28 (-1,5%/-1,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,69/27,93 до 27,34/27,68 (-1,2%/-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,2% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

Как отметил Иосуб, расширение спреда во время и между чередующихся праздников - обычная для банков практика.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Курс доллара на межбанке утром 26 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 27,35 грн/доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар.