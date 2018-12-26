Аналітики дали прогноз курсу долара на новорічні свята

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара буде падати по відношенню до гривні

Найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн", - повідомив він.

Як зазначив аналітик, довгі вихідні з урахуванням Різдва, всупереч деяким побоюванням, принесли ринку не відкладений попит на валюту, а навпаки, відкладену пропозицію, гривня в середу продовжила зміцнення.

"Подібну тенденцію ми очікуємо в останні робочі дні минулого року, і перший робочий день наступного", - додав він.

Аналітик Альпарі зазначив, що на минулому тижні, з минулої середи, курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,5%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,85 грн до 27,43 грн (-1,5%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,64/27,66 до 27,23/27,28 (-1,5%/-1,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,69/27,93 до 27,34/27,68 (-1,2%/-0,9%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,9% до 1,2% за рахунок більш швидкого зниження продажу в порівнянні з покупкою.

Як зазначив Іосуб, розширення спреду під час і між чергуються свят - звичайна практика для банків.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Курс долара на міжбанку вранці 26 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,35 грн/долар, курс купівлі до 27,30 гривень за долар.