Доллар снизился на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 27,35 грн/доллар, курс в покупке до 27,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,15 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,3000 - 27,3500 грн/доллар, евро 31,1001 - 31,1543 грн/евро, российский рубль 0,3945 - 0,3954 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3000 27,3500

EUR/UAH 31,1001 31,1543

RUB/UAH 0,3945 0,3954

Напомним, 21 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,43 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2743,3934 гривен за 100 долларов.