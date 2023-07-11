Аналітики армії Литви зафіксували зростання фейків напередодні саміту НАТО

Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії констатували зростання дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, яке відбудеться 11-12 липня. Так було зафіксовано за місяць 190 унікальних випадків фейків на оборонну тему.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на литовський національний мовник LRT .

За даними аналітиків Збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є:

війна РФ проти України,

саміт НАТО,

відносини між Росією та НАТО.

Як і в раніше, формуються негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні, йдеться у публікації.

Крім того, новою мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького - LITPOLUKRBRIG.

Аналітики розповіли, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні, і продовжується досі.

Як приклад фейків називаються брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та для провокації в Білорусі.

Така тема також була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інформпросторі маніпулювали тим, що нібито готують рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО, розповіли у литовській армії.

Військові додали, що також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на РФ.

Литовсько-Польсько-Українська бригада

Тристороння міжнародна бригада LITPOLUKRBRIG була створена у 2014 році.

Однією з її пріоритетних завдань є посилення можливостей ЗСУ та освоєння процедур НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

У столиці Литви сьогодні розпочинається саміт Північноатлантичного альянсу. він триватиме 11-12 липня.

Україна на саміті хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.