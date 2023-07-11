Аналітики армії Литви зафіксували зростання фейків напередодні саміту НАТО
Фахівці Департаменту стратегічної комунікації литовської армії констатували зростання дезінформації напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, яке відбудеться 11-12 липня. Так було зафіксовано за місяць 190 унікальних випадків фейків на оборонну тему.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на литовський національний мовник LRT.
За даними аналітиків Збройних сил Литви, основними об'єктами дезінформації є:
- війна РФ проти України,
- саміт НАТО,
- відносини між Росією та НАТО.
Як і в раніше, формуються негативні погляди на допомогу Україні з боку країн, що входять до Північноатлантичного альянсу, зокрема Литви. Також Захід звинувачується у нібито прагненні сприяти війні в Україні, йдеться у публікації.
Крім того, новою мішенню дезінформації стала Литовсько-Польсько-Українська бригада Великого гетьмана Костянтина Острозького - LITPOLUKRBRIG.
Аналітики розповіли, що дискредитація бригади розпочалася ще навесні, і продовжується досі.
Як приклад фейків називаються брехливі твердження про те, що коли командування цієї тристоронньої бригади відвідало Литву, то нібито цей підрозділ планували залучити до військових дій в Україні та для провокації в Білорусі.
Така тема також була пов'язана з майбутнім самітом НАТО у Вільнюсі. В інформпросторі маніпулювали тим, що нібито готують рішення про введення литовських та польських військ в Україну та можливу участь цієї бригади у війні без формальної участі НАТО, розповіли у литовській армії.
Військові додали, що також поширюються ворожі відомості про навчання НАТО Air Defender 2023, які нібито призначені для підготовки до нападу на РФ.
Литовсько-Польсько-Українська бригада
Тристороння міжнародна бригада LITPOLUKRBRIG була створена у 2014 році.
Однією з її пріоритетних завдань є посилення можливостей ЗСУ та освоєння процедур НАТО.
Саміт НАТО у Вільнюсі
У столиці Литви сьогодні розпочинається саміт Північноатлантичного альянсу. він триватиме 11-12 липня.
Україна на саміті хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.
Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.
До того ж Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.
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