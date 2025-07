Аналітика українського ринку нерухомості в дії. В Києві відбудеться Business Club КБУ

"23 липня традиційно підіб’ємо підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутуємо щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднаємо лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України", - кажуть про захід організатори.

Коли і де

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

Про що буде розмова та хто учасники

Частина перша буде присвячена аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року. Зокрема поговоримо про:

Загальна аналітика будівельного ринку (Андрій Мокряков, старший консультант Pro-Consulting, уточнюється);

(Андрій Мокряков, старший консультант Pro-Consulting, уточнюється); Аналітика ринку житлової нерухомості за перше півріччя 2025 року (Олена Унаньян, директорка з розвитку "ЛУН");

(Олена Унаньян, директорка з розвитку "ЛУН"); Огляд ринку офісної нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025 (Анастасія Качан, старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine);

(Анастасія Качан, старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine); Огляд ринку складської нерухомості Києва: що формувало сегмент у першому півріччі 2025 (Наталія Сокирко, директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine);

(Наталія Сокирко, директор департаменту складської та логістичної нерухомості CBRE Ukraine); Аналітика іпотечного ринку в першому півріччі 2025 року та нова стратегія розвитку іпотечного кредитування (Олена Дмітрієва, перший заступник голови правління "ГЛОБУС БАНК");

(Олена Дмітрієва, перший заступник голови правління "ГЛОБУС БАНК"); Огляд експорту та імпорту будівельних матеріалів за перше півріччя 2025 року (Тетяна Горго, керівник відділу постачання будівельних матеріалів компанії FTP);

(Тетяна Горго, керівник відділу постачання будівельних матеріалів компанії FTP); Тренди ринку металопрокату в Україні, погляд крізь арматуру (Роман Анзін, генеральний директор Vartis).

