Аналітика українського ринку нерухомості в дії. В Києві відбудеться Business Club КБУ

Вже за тиждень відбудеться Business Club КБУ. Він буде присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.
"23 липня традиційно підіб’ємо підсумки 1 півріччя 2025 року, подискутуємо щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднаємо лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України", - кажуть про захід організатори.
Дата: 23 липня 2025 року
Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)
Частина перша буде присвячена аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року. Зокрема поговоримо про:
Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS.
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