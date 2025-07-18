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Аналитика украинского рынка недвижимости в действии. В Киеве состоится Business Club КБУ

Фото: Business Club КБУ в Киеве состоится 23 июля (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Уже через неделю состоится Business Club КСУ. Он будет посвящен аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

"23 июля традиционно подведем итоги 1 полугодия 2025 года, подискутируем о возможных векторах развития рынка недвижимости и объединим лидеров отрасли для обсуждения предложений, инициатив, способствующих будущему восстановлению Украины", - говорят о мероприятии организаторы.

Когда и где

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

  • Участие возможно для членов КСУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.
  • Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

О чем будет разговор и кто участники

Часть первая будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности поговорим о:

  • Общая аналитика строительного рынка (Андрей Мокряков, старший консультант Pro-Consulting, уточняется);
  • Аналитика рынка жилой недвижимости за первое полугодие 2025 года (Елена Унаньян, директор по развитию "ЛУН");
  • Обзор рынка офисной недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025 года (Анастасия Качан, старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine);
  • Обзор рынка складской недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025 (Наталья Сокирко, директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine);
  • Аналитика ипотечного рынка в первом полугодии 2025 года и новая стратегия развития ипотечного кредитования (Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления "ГЛОБУС БАНК");
  • Обзор экспорта и импорта строительных материалов за первое полугодие 2025 года (Татьяна Горго, руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP);
  • Тренды рынка металлопроката в Украине, взгляд сквозь арматуру (Роман Анзин, генеральный директор Vartis).

Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS.

Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.

 

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Киев