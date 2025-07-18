Аналитика украинского рынка недвижимости в действии. В Киеве состоится Business Club КБУ

Уже через неделю состоится Business Club КСУ. Он будет посвящен аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.
"23 июля традиционно подведем итоги 1 полугодия 2025 года, подискутируем о возможных векторах развития рынка недвижимости и объединим лидеров отрасли для обсуждения предложений, инициатив, способствующих будущему восстановлению Украины", - говорят о мероприятии организаторы.
Дата: 23 июля 2025 года
Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)
Часть первая будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности поговорим о:
Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S, NOCON NORWEGIAN CONSTRUCTION AS.
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.
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