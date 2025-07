Аналитика украинского рынка недвижимости в действии. В Киеве состоится Business Club КБУ

"23 июля традиционно подведем итоги 1 полугодия 2025 года, подискутируем о возможных векторах развития рынка недвижимости и объединим лидеров отрасли для обсуждения предложений, инициатив, способствующих будущему восстановлению Украины", - говорят о мероприятии организаторы.

Когда и где

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

Участие возможно для членов КСУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.

Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

О чем будет разговор и кто участники

Часть первая будет посвящена аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года. В частности поговорим о:

Общая аналитика строительного рынка (Андрей Мокряков, старший консультант Pro-Consulting, уточняется);

(Андрей Мокряков, старший консультант Pro-Consulting, уточняется); Аналитика рынка жилой недвижимости за первое полугодие 2025 года (Елена Унаньян, директор по развитию "ЛУН");

(Елена Унаньян, директор по развитию "ЛУН"); Обзор рынка офисной недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025 года (Анастасия Качан, старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine);

года (Анастасия Качан, старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine); Обзор рынка складской недвижимости Киева: что формировало сегмент в первом полугодии 2025 (Наталья Сокирко, директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine);

(Наталья Сокирко, директор департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine); Аналитика ипотечного рынка в первом полугодии 2025 года и новая стратегия развития ипотечного кредитования (Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления "ГЛОБУС БАНК");

(Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления "ГЛОБУС БАНК"); Обзор экспорта и импорта строительных материалов за первое полугодие 2025 года (Татьяна Горго, руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP);

(Татьяна Горго, руководитель отдела поставок строительных материалов компании FTP); Тренды рынка металлопроката в Украине, взгляд сквозь арматуру (Роман Анзин, генеральный директор Vartis).

