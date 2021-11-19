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НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 17:42
НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны Фото: НБУ возобновил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 108,00 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 103,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты. Тем не менее, курс доллара за неделю вырос на 1,8% до 26,56 гривен - максимума за 1,5 месяца.

Всего с начала 2021 года НБУ купил на межбанке 3 606,70 млн долларов и продал 354,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 3 252,10 млн долларов.

НБУ за неделю продал 100 млн долларов, чтобы сдержать падение гривны

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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