Аналітик оцінив наслідки відсутності експорту газу для ринку

За його словами, станом на 9 вересня ціна газу в Європі перевищила 78 євро за МВт·год - найвищий рівень із грудня 2022 року. Водночас в Україні газ продовжує дешевшати.

"В Європі ціни ростуть, в Україні ціни знижуються. Як ми вже так само говорили багато разів, що український ринок зараз ізольований від європейського, відповідно, в нас імпорту практично немає, експорт закритий, і ми варимося в своєму ринку", - сказав Свищо.

Зниження відбувається на тлі слабкого промислового попиту і надлишку ресурсу в комерційному сегменті. При цьому експорт, який міг би стати додатковим каналом збуту для профіцитного ресурсу, залишається закритим.

"Так, у нас ціни от останнім часом продовжують знижуватися, опускаючись до нижче 22 000 грн за 1000 кубометрів - це найнижче значення за понад рік", - заявив Свищо.

Водночас у Європі ситуація протилежна: ціни на газ зростають. За словами аналітика, це демонструє суттєвий розрив між українським і європейським ринками.