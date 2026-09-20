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Аналитик оценил последствия отсутствия экспорта газа для рынка

18:06 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Отсутствие экспорта оставило украинский газовый рынок изолированным от Европы (фото: facebook.com gas.tso.ua)

Украинский газовый рынок фактически остается изолированным от европейского: экспорт закрыт, а импорт почти отсутствует. В результате цены по разные стороны границы двигаются в противоположных направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта газового направления аналитической компании ExPro Михаила Свища.

По его словам, по состоянию на 9 сентября цена газа в Европе превысила 78 евро за МВт·ч - самый высокий уровень с декабря 2022 года. В то же время в Украине газ продолжает дешеветь.

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"В Европе цены растут, в Украине цены снижаются. Как мы уже так же говорили много раз, что украинский рынок сейчас изолирован от европейского, соответственно, у нас импорта практически нет, экспорт закрыт, и мы варимся на своем рынке", - сказал Свищо.

Снижение происходит на фоне слабого промышленного спроса и переизбытка ресурса в коммерческом сегменте. При этом экспорт, который мог стать дополнительным каналом сбыта для профицитного ресурса, остается закрытым.

"Да, у нас цены вот в последнее время продолжают снижаться, опускаясь до ниже 22 000 грн за 1000 кубометров - это самое низкое значение более года", - заявил Свищо.

В то же время, в Европе ситуация противоположная: цены на газ растут. По словам аналитика, это показывает существенный разрыв между украинским и европейским рынками.

Напомним, согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы от Минэнерго, Украина собирается к зиме накопить в хранилищах 14,6 млрд куб. м газа .

Ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что контролируемый экспорт может стать инструментом поддержки газодобычи внутри страны.

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