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Аналитик назвал причину роста доллара и спрогнозировал курс до конца года

Автор: Александр Белоус

Курс доллара до Нового года может сохраниться возле уровня 28,20 гривен

Рост курса доллара к гривне начался в конце прошлой недели. До конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, еще в пятницу, 18 декабря, на открытии сессии гривна начала резко снижаться и потеряла практически 30 копеек. Снижение гривны к доллару началось сразу же после успешного займа Минфином на внешних рынках.

"В понедельник на фоне новостей о новом штампе коронавируса и локдауна в странах ЕС, падение гривны усилилось", - добавил он.

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Пархоменко напомнил, что текущая неделя - это последняя активная рабочая неделя, в которую пройдут переговоров с МВФ, аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. По его словами, со следующей недели участники рынка уйдут на каникулы и ситуация на рынках будет нейтральной, что не позволит Минфину занимать крупны сумме на рынке и формировать спрос на гривну.

"Если на этой неделе, гривна не получит поддержки, то уже концу года просто не будет факторов, которые смогут ее укрепить. И до конца года мы будем удерживать диапазон в 28,20", - считает аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины утром 22 декабря 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,33 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 34,50 гривен за евро.

Отметим, по данным НБУ, в декабре 2020 года ситуация на валютном рынке способствовала укреплению курса гривны. Однако выплаты из госбюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.

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