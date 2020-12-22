Аналітик назвав причину зростання долара і спрогнозував курс до кінця року

Зростання курсу долара до гривні почалося в кінці минулого тижня. До кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, ще в п'ятницю, 18 грудня, на відкритті сесії гривня почала різко знижуватися і втратила практично 30 копійок. Зниження гривні до долара почалося відразу ж після успішного позики Мінфіном на зовнішніх ринках.

"В понеділок на тлі новин про новий штампі коронавірусу і локдаун в країнах ЄС, падіння гривні посилилося", - додав він.

Пархоменко нагадав, що поточний тиждень - це остання активний робочий тиждень, в який пройдуть переговорів з МВФ, аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП. За його словами, з наступного тижня учасники ринку підуть на канікули і ситуація на ринках буде нейтральною, що не дозволить Мінфіну позичати великі суми на ринку і формувати попит на гривню.

"Якщо на цьому тижні, гривня не отримає підтримки, то вже до кінця року просто не буде чинників, які зможуть зміцнити її. І до кінця року ми будемо утримувати діапазон 28,20", - вважає аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України вранці 22 грудня 2020 року курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,33 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 34,50 гривень за євро.

Зазначимо, за даними НБУ, в грудні 2020 року ситуація на валютному ринку сприяла зміцненню курсу гривні. Проте виплати з держбюджету в кінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.