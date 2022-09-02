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Аналитик Купер: Россияне будут уничтожены

Новина українською →
Киев, Пятница 02 сентября 2022 10:25
Аналитик Купер: Россияне будут уничтожены Фото: российские войска в Украине (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Украинским войскам необходимо уничтожить российскую армию, чтобы освободить захваченные территории. Это единственный способ выиграть войну.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал австрийский военный аналитик Том Купер.

Он отметил, что если Украина уничтожит группировку российских войск в Херсоне и Запорожье, Крым тогда падет сам по себе.

"Россияне будут уничтожены. Чтобы заставить россиян уйти с какой-то территории, вы должны их уничтожить. Секретом вашего успеха на Киевщине и Черниговщине - уничтожение их наземных сил, их логистики... Единственный путь победить россиян - уничтожить их. Это не весело, но единственный способ выиграть войну - убивать людей", - отметил он.

Напомним, по словам Купера в интервью РБК-Украина, Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.

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