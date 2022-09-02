Аналитик Купер: Россияне будут уничтожены

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал австрийский военный аналитик Том Купер.

Он отметил, что если Украина уничтожит группировку российских войск в Херсоне и Запорожье, Крым тогда падет сам по себе.

"Россияне будут уничтожены. Чтобы заставить россиян уйти с какой-то территории, вы должны их уничтожить. Секретом вашего успеха на Киевщине и Черниговщине - уничтожение их наземных сил, их логистики... Единственный путь победить россиян - уничтожить их. Это не весело, но единственный способ выиграть войну - убивать людей", - отметил он.