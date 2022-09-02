Аналітик Купер: Росіяни будуть знищені
Українським військам необхідно знищити російську армію, щоб звільнити захоплені території. Це єдиний спосіб виграти війну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик тому Купер.
Він зазначив, що якщо Україна знищить угруповання російських військ у Херсоні та Запоріжжі, Крим тоді впаде сам по собі.
"Росіяни будуть знищені. Щоб змусити росіян піти з якоїсь території, ви повинні їх знищити. Секретом вашого успіху на Київщині та Чернігівщині - знищення їхніх наземних сил, їхньої логістики... Єдиний шлях перемогти росіян - знищити їх. Це не весело, але єдиний спосіб виграти війну - вбивати людей", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами Купера в інтерв'ю РБК-Україна, Росія знову може спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Однак використання білоруської армії виключено.
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