Аналітик Купер: Росіяни будуть знищені

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик тому Купер.

Він зазначив, що якщо Україна знищить угруповання російських військ у Херсоні та Запоріжжі, Крим тоді впаде сам по собі.

"Росіяни будуть знищені. Щоб змусити росіян піти з якоїсь території, ви повинні їх знищити. Секретом вашого успіху на Київщині та Чернігівщині - знищення їхніх наземних сил, їхньої логістики... Єдиний шлях перемогти росіян - знищити їх. Це не весело, але єдиний спосіб виграти війну - вбивати людей", - зазначив він.