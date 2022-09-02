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Аналітик Купер: Росіяни будуть знищені

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 10:25
Аналітик Купер: Росіяни будуть знищені Фото: російські війська в Україні (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Мілан Лєліч, Руслан Гаращенко

Українським військам необхідно знищити російську армію, щоб звільнити захоплені території. Це єдиний спосіб виграти війну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів австрійський військовий аналітик тому Купер.

Він зазначив, що якщо Україна знищить угруповання російських військ у Херсоні та Запоріжжі, Крим тоді впаде сам по собі.

"Росіяни будуть знищені. Щоб змусити росіян піти з якоїсь території, ви повинні їх знищити. Секретом вашого успіху на Київщині та Чернігівщині - знищення їхніх наземних сил, їхньої логістики... Єдиний шлях перемогти росіян - знищити їх. Це не весело, але єдиний спосіб виграти війну - вбивати людей", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Купера в інтерв'ю РБК-Україна, Росія знову може спробувати вдарити по Києву і Західній Україні, якщо у них буде така можливість. Однак використання білоруської армії виключено.

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