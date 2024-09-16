Аналітик DeepState про ситуацію в Курській області: зараз там паритет

"(Зараз у Курській області - ред.) паритет. Вони (росіяни, - ред.) підтягнули сили, що й очікувалося. Вони їх розгорнули й зараз намагаються реалізовувати різними способами, різними шляхами, в різних ділянках. Знову ж таки ми бачимо контрнаступальні дії на західному фланзі, в районі н. п. Снагость. Вони там провели певні рухи й повернули під контроль свій ряд населених пунктів", - повідомив Погорілий.

Водночас аналітик підкреслив, що українські військові також проводять в регіоні роботи. Однак деталей цього він розкривати не став.

"Сили оборони теж проводять роботу. Тут вже без деталей. Оперативна тиша показала й довела, що вона має ефективність і працює. Є місця, де Сили оборони успішно намагаються відбивати атаки ворога, який пробує відновити контроль, який пробує там десь відтіснити наші сили", - пояснив він.

Він зазначив, що так можна описати всю ділянку, весь відтинок по тій "синій" зоні, яку можуть всі бачити й в цілому "сірої" зони.

"Тому тут динамічно і дійсно що є той паритет, є успішні наші ділянки, є, на жаль, успішні у ворога. Ми не пропускаємо московитів, щоб вони відбивали території. Тому робота йде", - розповів Погорілий