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Аналітик DeepState про ситуацію в Курській області: зараз там паритет

Фото: зараз у Курській області паритет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Нині в Курській області спостерігається рівноцінність успіхів як української, так і російської армій. Однак варто дотримуватись оперативної тиші.

Про це розповів співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"(Зараз у Курській області - ред.) паритет.  Вони (росіяни, - ред.) підтягнули сили, що й очікувалося. Вони їх розгорнули й зараз намагаються реалізовувати різними способами, різними шляхами, в різних ділянках. Знову ж таки ми бачимо контрнаступальні дії на західному фланзі, в районі н. п. Снагость. Вони там провели певні рухи й повернули під контроль свій ряд населених пунктів", - повідомив Погорілий.

Водночас аналітик підкреслив, що українські військові також проводять в регіоні роботи. Однак деталей цього він розкривати не став.

"Сили оборони теж проводять роботу. Тут вже без деталей. Оперативна тиша показала й довела, що вона має ефективність і працює. Є місця, де Сили оборони успішно намагаються відбивати атаки ворога, який пробує відновити контроль, який пробує там десь відтіснити наші сили", - пояснив він.

Він зазначив, що так можна описати всю ділянку, весь відтинок по тій "синій" зоні, яку можуть всі бачити й в цілому "сірої" зони.

"Тому тут динамічно і дійсно що є той паритет, є успішні наші ділянки, є, на жаль, успішні у ворога. Ми не пропускаємо московитів, щоб вони відбивали території. Тому робота йде", - розповів Погорілий

Бойові дії в Курській області

Нагадаємо, що вже понад місяць українські військові проводять військову операцію в Курській області. Сили ЗСУ взяли під свій контроль вже понад 100 населених пунктів.

Зауважимо, що однією з цілей операції було відведення російських військ від найгарячіших напрямків фронту. Зокрема Покровського.

Зауважимо, що під час інтерв'ю Погорілий згадав, що російські окупанти потрапили в оточення у Курській області.

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