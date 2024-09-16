Аналитик DeepState о ситуации в Курской области: сейчас там паритет

"(Сейчас в Курской области - ред.) паритет. Они (россияне, - ред.) подтянули силы, что и ожидалось. Они их развернули и сейчас пытаются реализовывать разными способами, разными путями, в разных участках. Опять же мы видим контрнаступательные действия на западном фланге, в районе н. п. Снагость.

В то же время, аналитик подчеркнул, что украинские военные также проводят в регионе работы. Однако деталей этого он раскрывать не стал.

"Силы обороны тоже проводят работу. Здесь уже без деталей. Оперативная тишина показала и доказала, что она имеет эффективность и работает. Есть места, где Силы обороны успешно пытаются отбивать атаки врага, который пытается восстановить контроль, пытающийся там где-то оттеснить наши силы" , - объяснил он.

Он отметил, что так можно описать весь участок, весь отрезок по той "синей" зоне, которую могут все видеть и в целом "серой" зоны.

"Поэтому здесь динамично и действительно что есть тот паритет, есть успешные наши участки, есть, к сожалению, успешные у врага. Мы не пропускаем московитов, чтобы они отражали территории. Поэтому работа идет", - рассказал Погорелый