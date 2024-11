В Амстердамі напали на ізраїльських футбольних фанатів, Нетаньягу готує рятувальну місію

Наразі відомо про десятьох постраждалих ізраїльтян. Також є й ті, хто поки що не виходить на зв'язок.

Лідери Ізраїлю та Нідерландів засудили напади, які вони охарактеризували як антисемітські.

Ізраїль офіційно заявив, що покладає відповідальність за безпеку своїх громадян на владу Нідерландів, водночас оголосивши про підготовку до відправки вантажних літаків ЦАХАЛу для проведення рятувальної операції. Ці літаки мають евакуювати з Амстердама тих вболівальників, хто потребує допомоги.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ізраїля випустило рекомендацію для всіх громадян Ізраїлю та закликало залишатися у своїх готелях

Нідерланди, своєю чергою, повідомили, що ситуація, ймовірно, стабілізувалася, і в результаті операцій було проведено десятки арештів. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф засудив "неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян", додавши, що він вже спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Наразі невідомо як почалося насильство. Палестинські прихильники стверджували, що ізраїльтяни напали на арабів у місті та псували прапори. Вболівальники, своєю чергою, стверджують про напади організованих банд, які влаштували засідки біля стадіону та біля їхніх готелів. Нападники діяли групами, багато з них були в масках, а деякі навіть несли палестинські прапори. Ці напади мали добре спланований характер і додатково посилили напругу в регіоні.

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.



They also attacked Palestinian flags.



This… pic.twitter.com/MIposXA2vx