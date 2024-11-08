В Амстердамі напали на ізраїльських футбольних фанатів, Нетаньягу готує рятувальну місію

В Амстердамі на футбольних вболівальників з Ізраїля напали люди в масках під палестинськими прапорами. Голова ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу закликав спрямувати два літаки, щоб повернути своїх громадян додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Наразі відомо про десятьох постраждалих ізраїльтян. Також є й ті, хто поки що не виходить на зв'язок.

Лідери Ізраїлю та Нідерландів засудили напади, які вони охарактеризували як антисемітські.

Ізраїль офіційно заявив, що покладає відповідальність за безпеку своїх громадян на владу Нідерландів, водночас оголосивши про підготовку до відправки вантажних літаків ЦАХАЛу для проведення рятувальної операції. Ці літаки мають евакуювати з Амстердама тих вболівальників, хто потребує допомоги.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ізраїля випустило рекомендацію для всіх громадян Ізраїлю та закликало залишатися у своїх готелях

Нідерланди, своєю чергою, повідомили, що ситуація, ймовірно, стабілізувалася, і в результаті операцій було проведено десятки арештів. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф засудив "неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян", додавши, що він вже спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Наразі невідомо як почалося насильство. Палестинські прихильники стверджували, що ізраїльтяни напали на арабів у місті та псували прапори. Вболівальники, своєю чергою, стверджують про напади організованих банд, які влаштували засідки біля стадіону та біля їхніх готелів. Нападники діяли групами, багато з них були в масках, а деякі навіть несли палестинські прапори. Ці напади мали добре спланований характер і додатково посилили напругу в регіоні.

Israel’s Maccabi Tel Aviv hooligans, protected by police, chanted anti-Arab slurs and a genocidal song in Amsterdam, including lines like “no schools in Gaza because there are no children left” & “Let the IDF win to fuck the Arabs”.



They also attacked Palestinian flags.



This… pic.twitter.com/MIposXA2vx — Clash Report (@clashreport) November 8, 2024

"Багато з нападників були в масках, а деякі мали палестинські прапори. На кадрах у соціальних мережах видно, як нападники переслідують ізраїльтян, б’ють їх, а іноді й ногами, коли ті лежать на землі", - додає видання.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль, в результаті якого загинули та були викрадені численні мирні жителі. У відповідь Ізраїль розпочав операцію.

Водночас, в Туреччині, яка є мусульманською країною, значна частина громадян висловлює підтримку ХАМАСу. Зокрема, у країні проходили численні акції на підтримку Палестини.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ініціював переговори з ХАМАС щодо можливості звільнення ізраїльських громадян, що потрапили в полон під час конфлікту.