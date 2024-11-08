В Амстердаме напали на израильских футбольных фанатов, Нетаньяху готовит спасательную миссию

В Амстердаме на футбольных болельщиков из Израиля напали люди в масках под палестинскими флагами. Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху призвал направить два самолета, чтобы вернуть своих граждан домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Сейчас известно о десяти пострадавших израильтянах. Также есть и те, кто пока не выходит на связь.

Лидеры Израиля и Нидерландов осудили нападения, которые они охарактеризовали как антисемитские.

Израиль официально заявил, что возлагает ответственность за безопасность своих граждан на власти Нидерландов, одновременно объявив о подготовке к отправке грузовых самолетов ЦАХАЛа для проведения спасательной операции. Эти самолеты должны эвакуировать из Амстердама тех болельщиков, кто нуждается в помощи.

Кое-как ущемляющий "just anti-Zionism" в Амстердаме tonight как Israeli совокупный фанатов являются линченными по большой про-Palestine mobs. Where are the police? pic.twitter.com/HMwQgCwJMi — Eitan Fischberger (@EFischberger) November 8, 2024

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Нидерланды, в свою очередь, сообщили, что ситуация, вероятно, стабилизировалась, и в результате операций были проведены десятки арестов. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф осудил "неприемлемые антисемитские нападения на израильтян", добавив, что он уже общался с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Как началось насилие, неизвестно сразу. Палестинские сторонники утверждали, что израильтяне напали на арабов в городе и портили флаги. Болельщики, в свою очередь, утверждают о нападениях организованных банд, которые устроили засады возле стадиона и возле их отелей. Нападавшие действовали группами, многие из них были в масках, а некоторые даже несли палестинские флаги. Эти нападения имели хорошо спланированный характер и дополнительно усилили напряжение в регионе.

Israel's Maccabi Tel Aviv hooligans, помещенный в полицию, ограничивали анти-арабские звезды и genocidal song в Амстердаме, включая линии как “не школя в Gaza потому, что они не живут вправо” & “Лет IDF win to fuck the Arabs”.



Они также привлекли Palestinian flags.



Это… pic.twitter.com/MIposXA2vx — Clash Report (@clashreport) November 8, 2024

"Многие из нападавших были в масках, а некоторые имели палестинские флаги. На кадрах в социальных сетях видно, как нападавшие преследуют израильтян, избивают их, а иногда и ногами, когда те лежат на земле", - добавляет издание.

Война Израиля с ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль, в результате которого погибли и были похищены многочисленные мирные жители. В ответ Израиль начал операцию.

В то же время, в Турции, которая является мусульманской страной, значительная часть граждан выражает поддержку ХАМАСу. В частности, в стране проходили многочисленные акции в поддержку Палестины.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал переговоры с ХАМАС о возможности освобождения израильских граждан, попавших в плен во время конфликта.