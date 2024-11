В Амстердаме напали на израильских футбольных фанатов, Нетаньяху готовит спасательную миссию

Сейчас известно о десяти пострадавших израильтянах. Также есть и те, кто пока не выходит на связь.

Лидеры Израиля и Нидерландов осудили нападения, которые они охарактеризовали как антисемитские.

Израиль официально заявил, что возлагает ответственность за безопасность своих граждан на власти Нидерландов, одновременно объявив о подготовке к отправке грузовых самолетов ЦАХАЛа для проведения спасательной операции. Эти самолеты должны эвакуировать из Амстердама тех болельщиков, кто нуждается в помощи.

