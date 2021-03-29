В Амстердаме задержали более 300 участников антикарантинного протеста

Как сообщается, около 1000 человек собрались на Музейной площади и не отреагировали на требование полиции разойтись. Правоохранители отметили, что на акцию не давали разрешения, а участники не заботились о соблюдении дистанции 1,5 метра. Позже полиция применила водомет и задержала 334 человек.

После составления протоколов о нарушении, всех их отпустили. 305 запретили посещать площадь и прилегающие улицы на следующие 9 недель.