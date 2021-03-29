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В Амстердаме задержали более 300 участников антикарантинного протеста

Автор: Андрей Козловский

Днем 28 марта в Амстердаме (Нидерланды) прошли антикарантинные протесты. Правоохранители задержали более 300 человек.

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, около 1000 человек собрались на Музейной площади и не отреагировали на требование полиции разойтись. Правоохранители отметили, что на акцию не давали разрешения, а участники не заботились о соблюдении дистанции 1,5 метра. Позже полиция применила водомет и задержала 334 человек.

После составления протоколов о нарушении, всех их отпустили. 305 запретили посещать площадь и прилегающие улицы на следующие 9 недель.

Напомним, в ряде румынских городов в ночь на понедельник прошли антикарантинные протесты. Правоохранители выписали демонстрантам 219 штрафов на общую сумму свыше 20 тысяч евро.

Также РБК-Украина писало, что в Европе прокатилась волна карантинных протестов. Демонстрации прошли в Сербии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Финляндии и других странах ЕС. А в английской столице Лондоне задержали 33 человека.

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