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В Амстердамі затримали понад 300 учасників антикарантинного протесту

Автор: Андрій Козловський

Вдень 28 березня в Амстердамі (Нідерланди) пройшли антикарантинні протести. Правоохоронці затримали більше 300 людей.

Про це повідомляє NOS.

Як повідомляється, близько 1000 людей зібралися на Музейній площі та не відреагували на вимогу поліції розійтися. Правоохоронці зауважили, що на акцію не давали дозволу, а учасники не дбали про дотримання дистанції 1,5 метра. Пізніше поліція застосувала водомет і затримала 334 осіб.

Після складання протоколів про порушення, усіх їх відпустили. 305 заборонили відвідувати площу та прилеглі вулиці на наступні 9 тижнів.

Нагадаємо, у низці румунських міст в ніч на понеділок пройшли антикарантинні протести. Правоохоронці виписали демонстрантам 219 штрафів на загальну суму понад 20 тисяч євро.

Також РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС. А в англійській столиці Лондоні затримали 33 осіб.

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