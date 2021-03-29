В Амстердамі затримали понад 300 учасників антикарантинного протесту

Як повідомляється, близько 1000 людей зібралися на Музейній площі та не відреагували на вимогу поліції розійтися. Правоохоронці зауважили, що на акцію не давали дозволу, а учасники не дбали про дотримання дистанції 1,5 метра. Пізніше поліція застосувала водомет і затримала 334 осіб.

Після складання протоколів про порушення, усіх їх відпустили. 305 заборонили відвідувати площу та прилеглі вулиці на наступні 9 тижнів.