В Амстердаме произошла стрельба, есть жертвы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана

На западе Амстердама (Нидерланды) возле итальянского ресторана произошла стрельба, погиб один человек, другой получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

Сообщается, что стрельба произошла незадолго до 16.00 на заполненной людьми площади.

"Полиция прибыла на место происшествия практически сразу и смогла перехватить автомобиль вероятного нападающего за несколько сотен метров от места происшествия. Подозреваемого задержали после нескольких предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении.

Также причины и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Правоохранители просят очевидцев в случае возможности предоставить необходимую информацию.

По данным СМИ, жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.

Напомним, под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице.

Как сообщало РБК-Украина, в США в городе Нью-Йорк произошла стрельба возле ночного клуба, в результате которого по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Полиция начала расследование. В связи с инцидентом сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.