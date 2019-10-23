ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Амстердаме произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 19:46
В Амстердаме произошла стрельба, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана

На западе Амстердама (Нидерланды) возле итальянского ресторана произошла стрельба, погиб один человек, другой получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant.

Сообщается, что стрельба произошла незадолго до 16.00 на заполненной людьми площади.

"Полиция прибыла на место происшествия практически сразу и смогла перехватить автомобиль вероятного нападающего за несколько сотен метров от места происшествия. Подозреваемого задержали после нескольких предупредительных выстрелов", - говорится в сообщении.

Также причины и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Правоохранители просят очевидцев в случае возможности предоставить необходимую информацию.

По данным СМИ, жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.

Напомним, под Киевом в Броварском районе неизвестные устроили стрельбу, в результате инцидента пострадал мужчина. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице.

Как сообщало РБК-Украина, в США в городе Нью-Йорк произошла стрельба возле ночного клуба, в результате которого по меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения. Трое пострадавших были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Полиция начала расследование. В связи с инцидентом сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей.

В центре Харькова произошла перестрелка Под Киевом после ДТП устроили стрельбу, есть раненый
Новости Украины АмстердамСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь