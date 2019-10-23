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В Амстердамі сталася стрілянина, є жертви

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 19:46
В Амстердамі сталася стрілянина, є жертви
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану

На заході Амстердама (Нідерланди) біля італійського ресторану сталася стрілянина, загинула одна людина, інша отримала важкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Volkskrant.

Зазначається, що стрілянина сталася незадовго до 16.00 на залюдненій площі.

"Поліція прибула на місце події практично відразу і змогла перехопити автомобіль ймовірного нападника за декілька сотень метрів від місця події. Підозрюваного затримали після кількох попереджувальних пострілів", - йдеться у повідомленні.

Також причини і обставини стрілянини поки невідомі. Правоохоронці просять очевидців у разі можливості надати необхідну інформацію.

За даними ЗМІ, жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану.

Нагадаємо, під Києвом у Броварському районі невідомі влаштували стрілянину, в результаті інциденту постраждав чоловік. Автомобіль, який рухався назустріч, зіткнувся з автомобілем потерпілого і невідомі відкрили вогонь. Зараз поранений водій знаходиться в лікарні.

Як повідомляло РБК-Україна, в США у місті Нью-Йорк сталася стрілянина біля нічного клубу, в результаті якої щонайменше чотири людини загинули, четверо отримали поранення. Троє постраждалих були госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило. Поліція почала розслідування. У зв'язку з інцидентом співробітники правоохоронних органів допитують свідків.

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