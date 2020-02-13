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В Амстердаме прогремел еще один взрыв

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 14:02
В Амстердаме прогремел еще один взрыв
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате взрыва пострадал человек

На предприятии в Амстердаме произошел взрыв неизвестной посылки, один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на портал NU.nl.

Это четвертый за двое суток инцидент. Сегодня ранее информацию о
третьем подозрительном письме сообщили вовремя, саперы обезвредили бомбу, никто не пострадал.

Взорвать пытались офис компании Unisys, которая занимается платежными операциями. По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в Амстердаме произошел взрыв в почтовом отделении. Второй взрыв был слышен в компании по сортировке почты в Керкраде.

Отметим, что в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Также в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек.

Кроме того, в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

В Нидерландах обнаружили третью за два дня бомбу в почтовых отделениях В Нидерландах уточнили информацию по второму взрыву в почтовом отделении
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