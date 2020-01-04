В Амстердаме начал действовать самый высокий налог для туристов в Европе

В столице Нидерландов Амстердаме с 1 января начал действовать новый налог для туристов, который теперь является самым высоким в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что теперь за каждую проведенную ночь в Амстердаме туристам придутся платить дополнительные 3 евро в дополнение к ранее существовавшему налогу в 7% от стоимости жилья. Также до 10% повысится сбор при бронировании жилья через сервис Airbnb.

Отмечается, что в последние годы совет по туризму Нидерландов больше делает акцент не на привлечение туристов, а на управление туристическим потоком.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 2020 года Нидерланды полностью отказались от использования названия Голландия. Власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды" для формирования унифицированного национального бренда.

Также сообщалось, что в конце декабря в Амстердаме закрыли последнюю в Нидерландах электростанцию, которая работала на угле. Электростанция была закрыта для решения климатических проблем.