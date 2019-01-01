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В Амстердаме минировали аэропорт

Новости » Происшествия    01.01.2019 - 06:44
В Амстердаме минировали аэропорт
Фото: аэропорт Схипхол (twitter.com/Schiphol)

Полиция задержала мужчину, который отправил ложное сообщение о заминировании

В Амстердаме (Нидерланды) неизвестный сообщил о заминировании аэропорта Схипхол, в связи с чем работу аэропорта пришлось останавливать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции страны Twitter.

Как сообщили правоохранители, неизвестный угрожал впідірвати бомбу в аэропорту в зале вылета №3.

Впоследствии в полиции заявили об аресте нарушителя. Им оказался 51-летний гражданин Канады. Во время обыска взрывного устройства у него не обнаружили.

После проверки и задержания злоумышленника работу аэропорта было восстановлено/ Сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, в ноябре украинские полицейские получили сообщение о минировании на трассе Киев-Чоп. Правоохранители в ходе проверки не обнаружили взрывных устройств.

Добавим, что в Одессе недавно задержали мужчину, который отправил ложное сообщение о заминировании автомобиля.

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