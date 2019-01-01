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В Амстердамі мінували аеропорт

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 06:44
В Амстердамі мінували аеропорт
Фото: аеропорт Схіпхол (twitter.com/Schiphol)

Поліція затримала чоловіка, який надіслав хибне повідомлення про замінування

В Амстердамі (Нідерланди) невідомий повідомив про замінування аеропорту Схіпхол, у звязку з чим роботу аеропорту довелося зупиняти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції країни у Twitter.

Як повідомили правоохоронці, невідомий погрожував впідірвати бомбу у аеропорті у залі вильоту №3.

Згодом у поліції заявили про арешт порушника. Ним виявився 51-річний громадянин Канади. Під час обшуку вибухового пристрою у нього не виявили.

Після перевірки та затримання зловмисника роботу аеропорту було відновлено/ Наразі він працює у штатному режимі.

Нагадаємо, у листопаді українські поліцейські отримали повідомлення про мінування на трасі Київ-Чоп. Правоохоронці у ході перевірки не виявили вибухових пристроїв.

Додамо, що в Одесі нещодавно затримали чоловіка, який надіслав хибне повідомлення про замінування автомобіля.

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